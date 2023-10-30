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Азербайджан отправил Украине Партию электрооборудования

Киев • УНН

 • 36870 просмотра

Киев. 30 октября. УНН. Азербайджан отправил в Украину партию гуманитарной помощи, содержащую электрооборудование. Речь идет о 14 грузовиках с более чем 555 тыс. м электрокабелей и проводов. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго Азербайджана, передает УНН.

Азербайджан отправил Украине Партию электрооборудования

Детали

Отмечается, что колонна из 14 большегрузных автомобилей, которая отправилась в путь из Сумгаитского технологического парка, доставит в Украину более 555 тыс. м электрокабелей и проводов.

Гуманитарный груз направлен в качестве поддержки для восстановлении электроснабжения пострадавших территорий.

Дополнение

В июле 2023 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении Министерству энергетики страны $7,6 млн на оказание гуманитарной помощи Украине.

Деньги предназначались для покупки и отправки электрического оборудования. Отправленный 30 октября груз является первой партией гуманитарной помощи, закупленной на выделенные средства. Следующие партии планируется отправить в ближайшее время.

По данным ведомства, общая сумма оказанной Азербайджаном Украине гуманитарной помощи, в частности как поддержка восстановительных работ, превысила $33 млн долларов.

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