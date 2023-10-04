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Зеленський поговорив із президентом Азербайджану: йшлося про регіональну безпеку та актуальні виклики

Зеленський поговорив із президентом Азербайджану: йшлося про регіональну безпеку та актуальні виклики

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Йшлося про регіональну безпеку та актуальні виклики, передає УНН.

Деталі

Зеленський зазначив, що подякував йому за значну гуманітарну допомогу, яку Азербайджан надає Україні, зокрема в енергетичному секторі з наближенням зими.

Цитата

"Підтвердили нашу відданість принципам суверенітету й територіальної цілісності держав. Також обговорили регіональну безпеку, актуальні виклики та формати взаємодії", - додав Зеленський.

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