Зеленський поговорив із президентом Азербайджану: йшлося про регіональну безпеку та актуальні виклики
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Йшлося про регіональну безпеку та актуальні виклики, передає УНН.
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Зеленський зазначив, що подякував йому за значну гуманітарну допомогу, яку Азербайджан надає Україні, зокрема в енергетичному секторі з наближенням зими.
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"Підтвердили нашу відданість принципам суверенітету й територіальної цілісності держав. Також обговорили регіональну безпеку, актуальні виклики та формати взаємодії", - додав Зеленський.