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Зеленский поговорил с президентом Азербайджана: речь шла о региональной безопасности и актуальных вызовах

Киев • УНН

 • 547650 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Речь шла о региональной безопасности и актуальных вызовах, передает УНН.

Детали

Зеленский отметил, что поблагодарил его за значительную гуманитарную помощь, которую Азербайджан оказывает Украине, в частности в энергетическом секторе с приближением зимы.

Цитата

"Подтвердили нашу приверженность принципам суверенитета и территориальной целостности государств. Также обсудили региональную безопасность, актуальные вызовы и форматы взаимодействия", - добавил Зеленский.

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