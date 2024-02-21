Axios: республіканці в США негласно готуються до шатдауну
Київ • УНН
Члени Палати представників від Республіканської партії тепер очікують закриття уряду, оскільки Конгрес досі не погодив бюджет до 1 березня.
Республіканці у Палаті представників США "за зачиненими дверима перейшли від оптимістично обережної позиції до очікувань припинення роботи уряду", повідомляє Axios з посиланням на джерела, передає УНН.
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З 15 лютого палата пішла на канікули , які продовжаться до наступного середи, 28 лютого.
Одне з джерел видання заявило, що у Конгресі або "близькі до укладання угоди" за проектом бюджету, або "вона ось-ось зірветься".
Люди передбачають припинення роботи уряду, навіть якщо вона триватиме всього кілька днів
Часткове призупинення роботи уряду трапиться, якщо до 1 березня не буде вжито бюджету або заходів щодо скорочення видатків. Якщо їх не затвердять до 8 березня, то з цього дня розпочнеться повне припинення роботи уряду.
Конгрес не може дійти згоди щодо проекту бюджету на 2024 фінансовий рік з кінця вересня 2023-го. Конгресмени вже тричі ухвалювали законопроекти про тимчасове фінансування держустанов. Минулого разу президент США Джо Байден підписав закон про тимчасове фінансування уряду 19 січня, він діє до березня.
Палата представників Конгресу США пішла на перерву до 28 лютого16.02.24, 04:09 • 72484 перегляди