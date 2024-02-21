Axios: республиканцы в США негласно готовятся к шатдауну

Республиканцы в Палате представителей США "за закрытыми дверями перешли от оптимистично осторожной позиции к ожиданиям прекращения работы правительства", сообщает Axios со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

С 15 февраля палата ушла на каникулы, которые продлятся до следующей среды, 28 февраля.

Один из источников издания заявил, что в Конгрессе либо "близки к заключению соглашения" по проекту бюджета, либо "оно вот-вот сорвется".

Люди предвидят прекращение работы правительства, даже если она продлится всего несколько дней сказал другой неназванный собеседник Axios из Республиканской партии.

Частичное приостановление работы правительства случится, если до 1 марта не будет принят бюджет или меры по сокращению расходов. Если их не утвердят до 8 марта, то с этого дня начнется полное прекращение работы правительства.

Конгресс не может прийти к согласию по проекту бюджета на 2024 финансовый год с конца сентября 2023-го. Конгрессмены уже трижды принимали законопроекты о временном финансировании госучреждений. В прошлый раз президент США Джо Байден подписал закон о временном финансировании правительства 19 января, он действует до марта.

Палата представителей Конгресса США ушла на перерыв до 28 февраля