Axios: республиканцы в США негласно готовятся к шатдауну
Киев • УНН
Члены Палаты представителей от Республиканской партии теперь ожидают закрытия правительства, поскольку Конгресс до сих пор не согласовал бюджет до 1 марта.
Республиканцы в Палате представителей США "за закрытыми дверями перешли от оптимистично осторожной позиции к ожиданиям прекращения работы правительства", сообщает Axios со ссылкой на источники, передает УНН.
Детали
С 15 февраля палата ушла на каникулы, которые продлятся до следующей среды, 28 февраля.
Один из источников издания заявил, что в Конгрессе либо "близки к заключению соглашения" по проекту бюджета, либо "оно вот-вот сорвется".
Люди предвидят прекращение работы правительства, даже если она продлится всего несколько дней
Частичное приостановление работы правительства случится, если до 1 марта не будет принят бюджет или меры по сокращению расходов. Если их не утвердят до 8 марта, то с этого дня начнется полное прекращение работы правительства.
Конгресс не может прийти к согласию по проекту бюджета на 2024 финансовый год с конца сентября 2023-го. Конгрессмены уже трижды принимали законопроекты о временном финансировании госучреждений. В прошлый раз президент США Джо Байден подписал закон о временном финансировании правительства 19 января, он действует до марта.
Палата представителей Конгресса США ушла на перерыв до 28 февраля16 февраля 2024, 02:09 • 70718 просмотров
Axios: республиканцы в США негласно готовятся к шатдауну
Члены Палаты представителей от Республиканской партии теперь ожидают закрытия правительства, поскольку Конгресс до сих пор не согласовал бюджет до 1 марта.
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