Авто насмерть збило велосипедистку на Запоріжжі
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Ввечері 27 жовтня авто насмерть збило велосипедистку на Запоріжжі. Про це кореспонденту УНН повідомив голова профспілки працівників швидкої допомоги Запоріжжя Анатолій Сидоренко.
Подія сталася близько 18:40 у смт Чернігівка Запорізької області. Постраждала від отриманих травм померла на місці пригоди.
Лікарі “швидкої”, що прибули на місце події, констатували смерть 60-річної жінки.
Нагадаємо, двоє людей загинуло та ще один травмований внаслідок ДТП на Житомирщині.