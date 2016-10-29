Авто насмерть сбило велосипедистку в Запорожской области

Происшествие случилось около 18:40 в пгт Черниговка Запорожской области. Пострадавшая от полученных травм скончалась на месте происшествия.

Врачи "скорой", прибывшие на место происшествия, констатировали смерть 60-летней женщины.

Напомним, два человека погибли и еще один травмирован в результате ДТП в Житомирской области.