Австрія виділить Україні 5 млн євро на розмінування - Шмигаль

Федеральна міністерка європейських та міжнародних справ Австрії Беате Майнл-Райзінгер під час візиту до Києва оголосила про виділення Україні 5 млн євро на розмінування. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.

Продуктивна зустріч із Федеральною міністеркою європейських та міжнародних справ Австрії Беате Майнл-Райзінгер. Високо цінуємо непохитну підтримку України з боку австрійського Уряду та народу в усіх сферах. Під час свого візиту в Київ пані Майнл-Райзінгер оголосила, що Австрія виділить Україні 5 млн євро на розмінування і 2 млн євро в межах ініціативи Grain from Ukraine - написав Шмигаль.

Він також зазначив, що сторони обговорили теми економічної співпраці, а також Україна очікує візит австрійської бізнес-делегації до Києва, аби скоординувати співпрацю на майбутнє.

За словами пані міністра, багато австрійських компаній зацікавлені в партнерстві та інвестуванні в Україну. Запросив їх також долучатися до проєктів відбудови. У цьому контексті порушили питання створення спеціального представника щодо України, аби краще координувати нашу співпрацю в цій сфері. Наголосив на важливості конфіскації заморожених російських активів. Це стане вагомим ресурсом для відбудови нашої країни. Отримав запевнення від Беате Майнл-Райзінгер, що Австрія надалі підтримуватиме Україну - додав Шмигаль.

Нагадаємо

Австрія надає Україні ще 2 мільйони євро для підтримки ініціативи "Зерно з України", яка спрямована на зміцнення глобальної продовольчої безпеки.