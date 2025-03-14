Австрия выделит Украине 5 млн евро на разминирование - Шмыгаль

Федеральный министр европейских и международных дел Австрии Беате Майнл-Райзингер во время визита в Киев объявила о выделении Украине 5 млн евро на разминирование. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

Продуктивная встреча с Федеральным министром европейских и международных дел Австрии Беате Майнл-Райзингер. Высоко ценим непоколебимую поддержку Украины со стороны австрийского правительства и народа во всех сферах. Во время своего визита в Киев госпожа Майнл-Райзингер объявила, что Австрия выделит Украине 5 млн евро на разминирование и 2 млн евро в рамках инициативы Grain from Ukraine

Он также отметил, что стороны обсудили темы экономического сотрудничества, а также Украина ожидает визит австрийской бизнес-делегации в Киев, чтобы скоординировать сотрудничество на будущее.

По словам госпожи министра, многие австрийские компании заинтересованы в партнерстве и инвестировании в Украину. Пригласил их также приобщаться к проектам восстановления. В этом контексте подняли вопрос создания специального представителя по Украине, чтобы лучше координировать наше сотрудничество в этой сфере. Подчеркнул важность конфискации замороженных российских активов. Это станет весомым ресурсом для восстановления нашей страны. Получил заверения от Беате Майнл-Райзингер, что Австрия в дальнейшем будет поддерживать Украину