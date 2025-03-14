Австрия выделит Украине 5 млн евро на разминирование - Шмыгаль

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 16449 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

18:32 • 30384 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 65579 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 214862 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 123245 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 392372 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 311227 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 213863 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244293 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255155 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
1м/с
49%
Популярные новости

Прекращение огня было нарушено несколько раз - Рубио

4 апреля, 13:26 • 23416 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46101 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 132658 просмотра

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 15411 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 14730 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 132698 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 214860 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 392372 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 254629 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 311226 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 3398 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 14759 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46129 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72211 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57288 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

Австрия выделит Украине 5 млн евро на разминирование - Шмыгаль

Киев • УНН

 • 19074 просмотра

Министр Австрии Беате Майнл-Райзингер во время визита в Киев объявила о выделении Украине 5 млн евро на разминирование. Также Австрия предоставит 2 млн евро на инициативу "Зерно из Украины".

Австрия выделит Украине 5 млн евро на разминирование - Шмыгаль

Федеральный министр европейских и международных дел Австрии Беате Майнл-Райзингер во время визита в Киев объявила о выделении Украине 5 млн евро на разминирование. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

Продуктивная встреча с Федеральным министром европейских и международных дел Австрии Беате Майнл-Райзингер. Высоко ценим непоколебимую поддержку Украины со стороны австрийского правительства и народа во всех сферах. Во время своего визита в Киев госпожа Майнл-Райзингер объявила, что Австрия выделит Украине 5 млн евро на разминирование и 2 млн евро в рамках инициативы Grain from Ukraine 

- написал Шмыгаль.

Он также отметил, что стороны обсудили темы экономического сотрудничества, а также Украина ожидает визит австрийской бизнес-делегации в Киев, чтобы скоординировать сотрудничество на будущее.

По словам госпожи министра, многие австрийские компании заинтересованы в партнерстве и инвестировании в Украину. Пригласил их также приобщаться к проектам восстановления. В этом контексте подняли вопрос создания специального представителя по Украине, чтобы лучше координировать наше сотрудничество в этой сфере. Подчеркнул важность конфискации замороженных российских активов. Это станет весомым ресурсом для восстановления нашей страны. Получил заверения от Беате Майнл-Райзингер, что Австрия в дальнейшем будет поддерживать Украину 

- добавил Шмыгаль.

Напомним

Австрия предоставляет Украине еще 2 миллиона евро для поддержки инициативы "Зерно из Украины", которая направлена на укрепление глобальной продовольственной безопасности.

Павел Башинский

Павел Башинский

Экономикаполитика
Австрия
Украина
Денис Шмыгаль
Киев
Brent
$66.30
Bitcoin
$84,167.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,817.77