Австралія приєдналася до програми NASA з освоєння Марса і Місяця
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Заступник директора NASA Джим Морхард і глава Австралійського космічного агентства Меган Кларк підписали заяву про наміри Австралії приєднатися до програми з освоєння Марса і Місяця. Про це повідомляє УНН з посиланням на NASA.
Мова, зокрема, йде про програму, націлену на дослідження супутника Землі Artemis. Документ передбачає потенційний внесок Австралії в області, що представляють взаємний інтерес: такі як робототехніка, автоматизація та дистанційне управління активами.
"Ми пишаємося спільними з заявою та зобов'язанням наших партнерів з Австралії підтримати нас у нашій місії по поверненню на Місяць до 2024 року за програмою Artemis", - сказав Морхард.
Нагадаємо, NASA завершила збір центрального блоку ракети для польотів на Місяць.