NASA: ми завершили збір центрального блоку ракети для польотів на Місяць
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Національне управління США з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA) завершило збірку центрального блоку важкої ракети Space Launch System (SLS), яку має намір використовувати для відправки астронавтів на Місяць. Про це йдеться в опублікованому в п’ятницю повідомленні американського відомства, передає УНН.
Інженери на складальному підприємстві NASA в Новому Орлеані (штат Луїзіана) приєднали до ракети останню, п’яту частину центрального блоку — руховий відсік. “Найближчим часом там будуть встановлені чотири двигуни RS-25”, — наводяться в прес-релізі слова керівника процесу складання SLS Джулі Басслер. “Тепер фахівці відомства проведуть завершальні випробування авіоніки і силової установки”, — зазначила вона.
У серпні віце-президент США Майкл Пенс на засіданні Національного космічної ради заявив, що збірка SLS завершиться вже в цьому році. Випробувальний політ SLS спочатку планувався на поточний рік, але потім був перенесений на другу половину 2020-го.
NASA навесні оголосило про те, що нова програма освоєння Місяця отримала назву Artemis. Вона буде складатися з трьох етапів: перший (Artemis 1), що передбачає непілотований політ встановленого на SLS корабля Orion навколо Місяця і його повернення на Землю, запланований на другу половину 2020 року. Другий етап (Artemis 2) — обліт природного супутника Землі з екіпажем на борту — намічений на 2022 рік. На третьому етапі (Artemis 3) NASA розраховує здійснити висадку астронавтів на Місяць в 2024 році.
Як писав УНН, NASA розслідує перший в історії злочин у космосі.