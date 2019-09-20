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NASA: мы завершили сбор центрального блока ракеты для полетов на Луну

NASA: мы завершили сбор центрального блока ракеты для полетов на Луну

Киев  •  УНН

 • 23820 просмотра

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) завершило сборку центрального блока тяжелой ракеты Space Launch System (SLS), которую намеревается использовать для отправки астронавтов на Луну. Об этом говорится в опубликованном в пятницу сообщении американского ведомства, передает УНН.

Инженеры на сборочном предприятии NASA в Новом Орлеане (штат Луизиана) присоединили к ракете последнюю, пятую часть центрального блока — двигательный отсек. “В ближайшее время там будут установлены четыре двигателя RS-25”, — приводятся в пресс-релизе слова руководителя процесса сборки SLS Джули Басслер. “Теперь специалисты ведомства проведут заключительные испытания авионики и силовой установки”, — отметила она.

В августе вице-президент США Майкл Пенс на заседании Национального космического совета заявил, что сборка SLS завершится уже в этом году. Испытательный полет SLS изначально планировался на текущий год, но затем был перенесен на вторую половину 2020-го.

NASA весной объявило о том, что новая программа освоения Луны получила название Artemis. Она будет состоять из трех этапов: первый (Artemis 1), предусматривающий непилотируемый полет установленного на SLS корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю, запланирован на вторую половину 2020 года. Второй этап (Artemis 2) — облет естественного спутника Земли с экипажем на борту — намечен на 2022 год. На третьем этапе (Artemis 3) NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году.

Как писал УНН, NASA расследует первый в истории преступление в космосе.

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