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NASA розслідує перший в історії злочин у космосі

NASA розслідує перший в історії злочин у космосі

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. NASA розслідує заяву про те, що астронавтка Енн Макклейн отримала доступ з Міжнародної космічної станції до банківського рахунку своєї колишньої лесбійської партнерки, пише УНН з посиланням на матеріал видання The New York Times.

Колишня дружина Макклейн — Саммер Уорден — офіцер повітряної розвідки США у відставці. Коли вона помітила, що хтось незаконно входить в її банківський аккаунт, вона звернулася в банк з проханням локалізувати комп’ютери, з яких здійснюється цей вхід. Одним з них виявився комп’ютер, зареєстрований в мережі Національного управління з аеронавтики (NASA). У зв’язку з цим Саммер Уорден подала скаргу на Макклейн в Федеральну торгову комісію США.

Повернувшись на Землю, Макклейн в показах під присягою, даних головному інспектору NASA, визнала, що дійсно здійснювала вхід в акаунт Ворден, використовуючи пароль, яким жінки користувалися під час спільного життя. Зі слів адвоката астронавта, вона робила це, щоб переконатися, що у Ворден і її чотирирічного біологічного сина, якого вони раніше виховували разом, достатньо коштів для існування. Зі слів Макклейн, колишня дружина жодного разу не говорила їй, що заходити в її аккаунт їй тепер заборонено.

У Центрі глобального космічного права університету Клівленда, а також в самому NASA виданню The New York Times підтвердили, що їм не відомо ні про один більш ранній злочин, вчинений на Міжнародній космічній станції.

Згідно з діючими на МКС правилами, які спільно встановили Росія, США, Євросоюз, Японія і Канада, на астронавтів і космонавтів, що працюють на ній, при вирішенні юридичних питань поширюється їхнє національне законодавство. Крім того, існує можливість видачі злочинця на Землю в іншу країну, якщо там захочуть притягти до відповідальності іноземця за злочин в космосі.

Варто нагадати, що телеканал CBS до 50-річчя висадки на Місяць опублікував оригінальний прямий ефір старту ракети.

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