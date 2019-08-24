NASA расследует первый в истории преступление в космосе
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. NASA расследует заявление о том, что астронавт Энн Макклейн получила доступ с Международной космической станции к банковскому счету своей бывшей лесбийской партнерки, пишет УНН со ссылкой на материал издания The New York Times.
Бывшая супруга МакКлейн — Саммер Уорден — офицер воздушной разведки США в отставке. Когда она заметила, что кто-то незаконно входит в ее банковский аккаунт, она обратилась в банк с просьбой локализовать компьютеры, с которых осуществляется этот вход. Одним из них оказался компьютер, зарегистрированный в сети Национального управления по аэронавтике (NASA). В связи с этим Саммер Уорден подала жалобу на МакКлейн в Федеральную торговую комиссию США.
Возвратившись на Землю, МакКлейн в показаниях под присягой, данных главному инспектору NASA, признала, что действительно осуществляла вход в аккаунт Уорден, используя пароль, которым женщины пользовались во время совместной жизни. По словам адвоката астронавта, она делала это, чтобы убедиться, что у Уорден и ее четырехлетнего биологического сына, которого они раньше воспитывали вместе, достаточно средств для существования. По словам МакКлейн, бывшая супруга ни разу не говорила ей, что заходить в ее аккаунт ей теперь запрещено.
В Центре глобального космического права университета Кливленда, а также в самом NASA изданию The New York Times подтвердили, что им не известно ни об одном более раннем преступлении, совершенном на Международной космической станции.
Согласно действующим на МКС правилам, которые совместно установили Россия, США, Евросоюз, Япония и Канада, на астронавтов и космонавтов, работающих на ней, при решении юридических вопросов распространяется их национальное законодательство. Кроме того, существует возможность выдачи преступника на Землю в другую страну, если там захотят привлечь к ответственности иностранца за преступление в космосе.
Стоит напомнить, что телеканал CBS к 50-летию высадки на Луну опубликовал оригинальный прямой эфир старта ракеты.