Австралия присоединилась к программе NASA по освоению Марса и Луны

Речь, в частности, идет о программе, нацеленной на исследование спутника Земли Artemis. Документ предусматривает потенциальный вклад Австралии в области, представляющие взаимный интерес: такие как робототехника, автоматизация и дистанционное управление активами.

"Мы гордимся совместным с заявлением и обязательством наших партнеров из Австралии поддержать нас в нашей миссии по возвращению на Луну к 2024 году по программе Artemis", — сказал Морхард.

Напомним, NASA завершила сбор центрального блока ракеты для полетов на Луну.