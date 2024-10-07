Авіаудар рф по Херсону: повідомляється про вже 13 поранених
Київ • УНН
Внаслідок ворожого авіаудару по Центральному району Херсона постраждали 13 осіб. Пошкоджено заклад освіти та житлові будинки. Інформація про наслідки атаки уточнюється.
Внаслідок авіаудару російських військ по Херсону постраждали вже 13 людей, пошкоджено заклад освіти та житлові будинки, повідомив у понеділок голова Херсонської МВА Роман Мрочко у Telegram, пише УНН.
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"Внаслідок авіаційного удару, який завдав ворог по Центральному району Херсона, пошкоджено, зокрема, заклад освіти та житлові будинки. На зараз відомо про 13 поранених", - написав Мрочко.
Інформація, з його слів, уточнюється.
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