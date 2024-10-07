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Авіаудар рф по Херсону: повідомляється про вже 13 поранених

Авіаудар рф по Херсону: повідомляється про вже 13 поранених

Київ • УНН

 • 13494 перегляди

Внаслідок ворожого авіаудару по Центральному району Херсона постраждали 13 осіб. Пошкоджено заклад освіти та житлові будинки. Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Внаслідок авіаудару російських військ по Херсону постраждали вже 13 людей, пошкоджено заклад освіти та житлові будинки, повідомив у понеділок голова Херсонської МВА Роман Мрочко у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Внаслідок авіаційного удару, який завдав ворог по Центральному району Херсона, пошкоджено, зокрема, заклад освіти та житлові будинки. На зараз відомо про 13 поранених", - написав Мрочко.

Інформація, з його слів, уточнюється.

Ворог вдарив 4 КАБами по Херсону: травмовано восьмеро людей, двоє з них - діти07.10.24, 11:49 • 12931 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
khersonХерсон

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