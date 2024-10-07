Авиаудар рф по Херсону: уже 13 раненых

В результате авиаудара российских войск по Херсону пострадали уже 13 человек, повреждены учебное заведение и жилые дома, сообщил в понедельник председатель Херсонской МВА Роман Мрочко в Telegram, пишет УНН.

Детали

«В результате авиационного удара, который нанес враг по Центральному району Херсона, повреждены, в частности, учебное заведение и жилые дома. На сейчас известно о 13 раненых», - написал Мрочко.

Информация, по его словам, уточняется.

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