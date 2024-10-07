Авиаудар рф по Херсону: уже 13 раненых
Киев • УНН
В результате вражеского авиаудара по Центральному району Херсона пострадали 13 человек. Повреждены учебное заведение и жилые дома. Информация о последствиях атаки уточняется.
В результате авиаудара российских войск по Херсону пострадали уже 13 человек, повреждены учебное заведение и жилые дома, сообщил в понедельник председатель Херсонской МВА Роман Мрочко в Telegram, пишет УНН.
Детали
«В результате авиационного удара, который нанес враг по Центральному району Херсона, повреждены, в частности, учебное заведение и жилые дома. На сейчас известно о 13 раненых», - написал Мрочко.
Информация, по его словам, уточняется.
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