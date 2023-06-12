"Авіаційна коаліція", ППО, артилерія: Резніков розповів, що обговорюватиметься на "Рамштайні"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. На засіданні Контактної групи з питань оборони України, яку ще називають зустріччю у форматі "Рамштайн", у червні обговорюватимуться деталі «літакової коаліції», а також усе, що стосується ППО, снарядів амуніції та артилерії. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, кокоментар якого оприлюднило Міноборони, пише УНН.
Деталі
За його словами, предметно питання обговорюватимуться з командами міністерств оборони Нідерландів, Данії, США та інших країн, що приєдналися до "літакової коаліції".
"Перш за все ми очікуємо аналогічного рівня підтримки з боку партнерів. У межах засідання ми будемо обговорювати детальні речі «літакової коаліції». У даному випадку ми говоримо поки що про підготовку пілотів і не тільки пілотів, а й наших техніків та інженерів, які будуть займатися обслуговуванням літаків. Тому що це дуже складна система", - зазначив міністр оборони.
Також Резніков заявив, що вже включив до складу української делегації представників Повітряних Сил України.
"Командувач ПС генерал-лейтенант Микола Олещук виділив своїх відповідальних офіцерів, які курують підготовкою пілотів та логістичними питаннями", - наголосив він.
"Далі – решта. Усе, що стосується ППО, снарядів амуніції, артилерії. Наші пріоритети не змінилися. Ця війна - це війна ресурсів. Ресурсів - значить не тільки зброї, а й спроможностей її ремонтувати, обслуговувати і все, що до цього дотичне. Тому важливими для нас питаннями є відкриття різного типу хабів з ремонту та оснащення техніки. Як на території України, разом з партнерами, так і у дружніх прикордонних країнах", - підсумував міністр.
Доповнення
Тринадцяте засідання Контактної групи з питань оборони України відбудеться 15 червня. А вже наступного дня, 16 червня - засідання міністрів оборони країн НАТО.
Вашингтон 21 травня оголосив про рішення розпочати навчання українських пілотів на винищувачах F-16, а також дозволити союзникам відправляти ці літаки України. Коаліцію з підготовки українських пілотів на F-16 очолять Нідерланди й Данія. Як писали ЗМІ, Нідерланди, ймовірно, відправлять в Україну американські винищувачі після навчання українських пілотів.