"Авиационная коалиция", ПВО, артиллерия: Резников рассказал, что будет обсуждаться на "Рамштайн"

Детали

По его словам, предметно вопросы будут обсуждаться с командами министерств обороны Нидерландов, Дании, США и других стран, присоединившихся к "самолетной коалиции".

"Прежде всего мы ожидаем аналогичного уровня поддержки со стороны партнеров. В рамках заседания мы будем обсуждать детальные вещи «самолетной коалиции». В данном случае мы говорим пока что о подготовке пилотов и не только пилотов, но и наших техников и инженеров, которые будут заниматься обслуживанием самолетов. Потому что это очень сложная система", - отметил министр обороны.

Также Резников заявил, что уже включил в состав украинской делегации представителей Воздушных Сил Украины.

"Командующий ВС генерал-лейтенант Николай Олещук выделил своих ответственных офицеров, которые курируют подготовкой пилотов и логистическими вопросами", - подчеркнул он.

"Далее – остальное. Все, что касается ПВО, снарядов амуниции, артиллерии. Наши приоритеты не изменились. Эта война - это война ресурсов. Ресурсов - значит не только оружия, но и возможностей его ремонтировать, обслуживать и все, что к этому причастно. Поэтому важными для нас вопросами являются открытие различного типа хабов по ремонту и оснащению техники. Как на территории Украины, вместе с партнерами, так и в дружественных приграничных странах", - подытожил министр.

Дополнение

Тринадцатое заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины состоится 15 июня. А уже на следующий день, 16 июня - заседание министров обороны стран НАТО.

Вашингтон 21 мая объявил о решении начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16, а также разрешить союзникам отправлять эти самолеты Украине. Коалицию по подготовке украинских пилотов на F-16 возглавят Нидерланды и Дания. Как писали СМИ, Нидерланды вероятно, отправят в Украину американские истребители после обучения украинских пилотов.