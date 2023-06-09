Наступне засідання "Рамштайн" відбудеться 15 червня - Пентагон
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Тринадцяте засідання Контактної групи з питань оборони України, яку ще називають зустріччю у форматі "Рамштайн" відбудеться в наступну пʼятницю, 15 червня, а вже наступного дня, 16 червня - засідання міністрів оборони країн НАТО, передає УНН з посиланням на сайт оборонного відомства США.
Деталі
За словами речника Пентагону бригадного генерала Пета Райдера наступного тижня Міністр оборони США Ллойд Остін вирушить до Європи, де він і голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі проведуть особисте засідання Контактної групи з питань оборони України 15 червня, після чого відбудеться засідання міністрів оборони країн НАТО 16 червня.
Райдер також повідомив, що Міністерство оборони США знає про активізацію бойових дій в Україні.
"Коли справа доходить до характеристики цих конкретних операцій або розмов про ці операції, це дійсно те, що краще залишити українцям. Цілком очевидно, що щодня російські війська намагаються вбивати невинних українців. І ми - уряд Сполучених Штатів - будемо працювати з міжнародним співтовариством, щоб зробити все можливе, щоб допомогти їм захистити свою країну і повернути суверенну територію", - додав він.
Доповнення
Пентагон в п'ятницю має намір оголосити про довгостроковий пакет озброєнь для України з великою кількістю боєприпасів протиповітряної оборони на суму понад 2 мільярди доларів. Зазначається, що кошти, які будуть виділені в рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI), підуть на придбання пускових установок і ракет Hawk, а також двох типів удосконалених ракет ППО Patriot.
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