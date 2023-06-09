Байден і Сунак заявили про непохитну підтримку Україні у боротьбі проти росії

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Байден заявив, що вони обговорили із Сунаком непохитну підтримку України з боку двох країн. І США досить оптимістично дивляться в розвитку подій на фронті.

На питання чи підтримає Конгрес продовження фінансування підтримки України, Байден ствердно відповів.

"Я вірю, що у нас буде фінансування необхідне для підтримки України стільки, скільки потрібно, і я вірю, що ця підтримка буде реальною, хоча ви чули сьогодні на Капітолійському пагорбі деякі голоси про те, чи маємо ми продовжувати підтримувати Україну і як довго" - сказав Байден.

Сунак підтвердив у свою чергу, що саме американські сили та кошти відіграють вирішальну роль у підтримці України.

"путін вважає, що він може перечекати, і що Альянс втомиться, і що наша увага ослабне, але цього не буде... Ми підтримуватимемо Україну скільки потрібно. Тому йому слід вивести війська", – зазначив Сунак.

Доповнення

Війна в Україні є головним пунктом порядку денного прем’єр-міністра Великобританії Ріші Сунака.