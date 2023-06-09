Байден і Сунак заявили про непохитну підтримку Україні у боротьбі проти росії

$41.390.02
46.921.07
ukru
Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив
09:52 • 5562 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
08:15 • 16803 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
06:46 • 48739 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 41804 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 46782 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 114699 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 180632 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 198229 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 144123 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 137849 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
6.9м/с
22%
Популярнi новини

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

14 квітня, 01:32 • 43476 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

14 квітня, 02:20 • 32736 перегляди

Вибухи в Харкові: після удару спалахнула пожежа

14 квітня, 02:44 • 14259 перегляди

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

07:56 • 12142 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 29320 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 5564 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 29503 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 48740 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 198229 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 250312 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 2404 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 2954 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 19933 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 24783 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 40765 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Байден і Сунак заявили про непохитну підтримку Україні у боротьбі проти росії

Київ • УНН

 • 330096 перегляди

КИЇВ. 9 червня. УНН. Президент США Джо Байден заявив, що рівень рішучості союзників допомагати Україні досяг історичного рівня. Про це він сказав на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком, передає кореспондент УНН.

Байден і Сунак заявили про непохитну підтримку Україні у боротьбі проти росії

Деталі

Байден заявив, що вони обговорили із Сунаком непохитну підтримку України з боку двох країн. І США досить оптимістично дивляться в розвитку подій на фронті.

На питання чи підтримає Конгрес продовження фінансування підтримки України, Байден ствердно відповів.

"Я вірю, що у нас буде фінансування необхідне для підтримки України стільки, скільки потрібно, і я вірю, що ця підтримка буде реальною, хоча ви чули сьогодні на Капітолійському пагорбі деякі голоси про те, чи маємо ми продовжувати підтримувати Україну і як довго" - сказав Байден.

Сунак підтвердив у свою чергу, що саме американські сили та кошти відіграють вирішальну роль у підтримці України.

"путін вважає, що він може перечекати, і що Альянс втомиться, і що наша увага ослабне, але цього не буде... Ми підтримуватимемо Україну скільки потрібно. Тому йому слід вивести війська", – зазначив Сунак.

Доповнення

Війна в Україні є головним пунктом порядку денного прем’єр-міністра Великобританії Ріші Сунака.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$65.33
Bitcoin
$84,445.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$34.25
Золото
$3,239.90
Ethereum
$1,641.96