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Байден и Сунак заявили о непоколебимой поддержке Украины в борьбе против рф

Киев • УНН

 • 330096 просмотра

КИЕВ. 9 июня. УНН. Президент США Джо Байден заявил, что уровень решимости союзников помогать Украине достиг исторического уровня. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, передает корреспондент, УНН.

Байден и Сунак заявили о непоколебимой поддержке Украины в борьбе против рф

Детали

Байден заявил, что они обсудили с Сунаком непоколебимую поддержу Украины со стороны двух стран. И США довольно оптимистично смотрят на развитие событий на фронте.

На вопрос поддержит ли Конгресс продолжение финансирования поддержки Украины, Байден ответил утвердительно.

"Я верю, что у нас будет финансирование необходимое для поддержки Украины столько, сколько потребуется, и я верю, что эта поддержка будет реальной, хотя вы слышали сегодня на Капитолийском холме некоторые голоса о том, должны ли мы продолжать поддерживать Украину и как долго", - сказал Байден.

Сунак подтвердил в свою очередь, что именно американские силы и средства играют решающую роль в поддержке Украины.

"путин считает, что он может переждать, и что Альянс устанет, и что наше внимание ослабнет, но этого не будет...Мы будем поддерживать Украину сколько нужно. Поэтому ему следует вывести войска", - отметил Сунак.

Дополнение

Война в Украине является главным пунктом повестки дня премьер-министра Великобритании Риши Сунака.

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