Байден и Сунак заявили о непоколебимой поддержке Украины в борьбе против рф
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июня. УНН. Президент США Джо Байден заявил, что уровень решимости союзников помогать Украине достиг исторического уровня. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, передает корреспондент, УНН.
Детали
Байден заявил, что они обсудили с Сунаком непоколебимую поддержу Украины со стороны двух стран. И США довольно оптимистично смотрят на развитие событий на фронте.
На вопрос поддержит ли Конгресс продолжение финансирования поддержки Украины, Байден ответил утвердительно.
"Я верю, что у нас будет финансирование необходимое для поддержки Украины столько, сколько потребуется, и я верю, что эта поддержка будет реальной, хотя вы слышали сегодня на Капитолийском холме некоторые голоса о том, должны ли мы продолжать поддерживать Украину и как долго", - сказал Байден.
Сунак подтвердил в свою очередь, что именно американские силы и средства играют решающую роль в поддержке Украины.
"путин считает, что он может переждать, и что Альянс устанет, и что наше внимание ослабнет, но этого не будет...Мы будем поддерживать Украину сколько нужно. Поэтому ему следует вывести войска", - отметил Сунак.
Дополнение
Война в Украине является главным пунктом повестки дня премьер-министра Великобритании Риши Сунака.