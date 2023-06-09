Байден и Сунак заявили о непоколебимой поддержке Украины в борьбе против рф

Детали

Байден заявил, что они обсудили с Сунаком непоколебимую поддержу Украины со стороны двух стран. И США довольно оптимистично смотрят на развитие событий на фронте.

На вопрос поддержит ли Конгресс продолжение финансирования поддержки Украины, Байден ответил утвердительно.

"Я верю, что у нас будет финансирование необходимое для поддержки Украины столько, сколько потребуется, и я верю, что эта поддержка будет реальной, хотя вы слышали сегодня на Капитолийском холме некоторые голоса о том, должны ли мы продолжать поддерживать Украину и как долго", - сказал Байден.

Сунак подтвердил в свою очередь, что именно американские силы и средства играют решающую роль в поддержке Украины.

"путин считает, что он может переждать, и что Альянс устанет, и что наше внимание ослабнет, но этого не будет...Мы будем поддерживать Украину сколько нужно. Поэтому ему следует вывести войска", - отметил Сунак.

Дополнение

Война в Украине является главным пунктом повестки дня премьер-министра Великобритании Риши Сунака.