Риши Сунак едет в Вашингтон. На повестке дня Украина, экономика и искусственный интеллект

Детали

США и Великобритания являются двумя крупнейшими военными донорами Украины, и война будет в центре внимания встречи Сунака в четверг в Белом доме с президентом Джо Байденом.

Прорыв Каховской плотины придал этой теме дополнительную актуальность. Ни Вашингтон, ни Лондон официально не обвиняли россию во взрыве плотины Каховской ГЭС, но Сунак заявил журналистам во время полета в Вашингтон, что это «демонстрирует новые минимумы, которые мы увидели в результате российской агрессии».

Великобритания и США являются ведущими игроками в международных усилиях по предоставлению Украине истребителей F-16, и переговоры также, вероятно, будут включать дополнительные меры противовоздушной обороны против российских бомбардировок.

Это первая поездка Сунака в столицу США с тех пор, как он занял должность в октябре, и его четвертая встреча с Байденом за несколько месяцев. Пути двух лидеров пересеклись на саммите G7 в Японии, Северной Ирландии и на трехсторонней встрече по вопросам обороны с Австралией в Сан-Диего.

На встрече с Байденом Сунак будет настаивать на более тесных экономических связях между США и Великобританией, утверждая, что экономическое сотрудничество так же важно для безопасности, как и оборонные союзы.

"Так же как оперативная совместимость между нашими вооружёнными силами дала нам преимущество на поле боя над нашими противниками, более высокая экономическая совместимость даст нам решающее преимущество в последующие десятилетия", — сказал Сунак перед переговорами.

Чиновник британского правительства, ознакомившийся с повесткой дня Сунака на условиях анонимности, сообщил, что он хочет обсудить способы защиты цепочек поставок от враждебно настроенных субъектов и как гарантировать, что Китай не захватит рынок производства полупроводников и других ключевых компонентов.

Сунак, выпускник Стэнфордского университета, который мечтает создать британскую Силиконовую долину, также хочет обсудить перспективы и опасность искусственного интеллекта. Он хочет убедиться, что Великобритания не будет исключена из переговоров США и ЕС по этому вопросу.

Сунак выдвинул идею о том, что Британия может стать центром регулирования быстро развивающихся технологий, хотя во время его поездки не ожидается никаких серьезных новостей на этом фронте.

Сунак также, вероятно, будет лоббировать кандидатуру министра обороны Бена Уоллеса на пост главы НАТО после того, как в сентябре генеральный секретарь Йенс Столтенберг уйдет в отставку. Ожидается, что премьер-министр подчеркнет, что следующим генеральным секретарем должен быть тот, кто «продолжает хорошую работу Столтенберга по модернизации, но также понимает важность расходов на оборону в это критическое время».

Сунак также должен встретиться с руководителями американских предприятий и провести переговоры с лидерами Конгресса, включая спикера Кевина Маккарти, на Капитолийском холме.