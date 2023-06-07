Ріші Сунак їде до Вашингтона. На порядку денному Україна, економіка та штучний інтелект

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США та Велика Британія є двома найбільшими військовими донорами України, і війна буде у центрі уваги зустрічі Сунака у четвер у Білому домі з президентом Джо Байденом.

Прорив Каховської греблі надав цій темі додаткову актуальність. Ні Вашингтон, ні Лондон офіційно не звинувачували росію у вибуху греблі Каховської ГЕС, але Сунак заявив журналістам під час польоту до Вашингтона, що це «демонструє нові мінімуми, які ми побачили в результаті російської агресії».

Велика Британія та США є провідними гравцями у міжнародних зусиллях щодо надання Україні винищувачів F-16, і переговори також, ймовірно, включатимуть додаткові заходи протиповітряної оборони проти російських бомбардувань.

Це перша поїздка Сунака до столиці США з того часу, як він обійняв посаду в жовтні, і його четверта зустріч з Байденом за кілька місяців. Шляхи двох лідерів перетнулися на саміті G7 в Японії, Північній Ірландії та на тристоронній зустрічі з питань оборони з Австралією в Сан-Дієго.

На зустрічі з Байденом Сунак наполягатиме на тісніших економічних зв'язках між США та Великою Британією, стверджуючи, що економічна співпраця така ж важлива для безпеки, як і оборонні союзи.

"Так само як оперативна сумісність між нашими збройними силами дала нам перевагу на полі бою над нашими противниками, більш висока економічна сумісність дасть нам вирішальну перевагу в наступні десятиліття", - сказав Сунак перед переговорами.

Чиновник британського уряду, який ознайомився з порядком денним Сунака на умовах анонімності, повідомив, що він хоче обговорити способи захисту ланцюжків постачання від вороже налаштованих суб'єктів і як гарантувати, що Китай не захопить ринок виробництва напівпровідників та інших ключових компонентів.

Сунак, випускник Стенфордського університету, який мріє створити британську Силіконову долину, також хоче обговорити перспективи та небезпеку штучного інтелекту. Він хоче переконатися, що Велика Британія не буде виключена з переговорів США та ЄС щодо цього питання.

Сунак висунув ідею про те, що Британія може стати центром регулювання технологій, що швидко розвиваються, хоча під час його поїздки не очікується жодних серйозних новин на цьому фронті.

Сунак також, ймовірно, лобіюватиме кандидатуру міністра оборони Бена Воллеса на пост голови НАТО після того, як у вересні генеральний секретар Єнс Столтенберг піде у відставку. Очікується, що прем'єр-міністр наголосить, що наступним генеральним секретарем має бути той, хто «продовжує хорошу роботу Столтенберга з модернізації, але також розуміє важливість витрат на оборону у цей критичний час».

Сунак також має зустрітися з керівниками американських підприємств та провести переговори з лідерами Конгресу, включаючи спікера Кевіна Маккарті, на Капітолійському пагорбі.