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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Следующее заседание "Рамштайн" состоится 15 июня - Пентагон

Киев • УНН

 • 357627 просмотра

КИЕВ. 9 июня. УНН. Тринадцатое заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, которую еще называют встречей в формате "Рамштайн" состоится в следующую пятницу, 15 июня, а уже на следующий день, 16 июня - заседание министров обороны стран НАТО, передает УНН со ссылкой на сайт оборонного ведомства США. 

Следующее заседание "Рамштайн" состоится 15 июня - Пентагон

Детали

По словам спикера Пентагона бригадного генерала Пэта Райдера на следующей неделе Министр обороны США Ллойд Остин отправится в Европу, где он и председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли проведут личное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины 15 июня, после чего состоится заседание министров обороны стран НАТО 16 июня.

Райдер также сообщил, что Министерство обороны США знает об активизации боевых действий в Украине.

"Когда дело доходит до характеристики этих конкретных операций или разговоров об этих операциях, это действительно то, что лучше оставить украинцам. Совершенно очевидно, что ежедневно российские войска пытаются убивать невинных украинцев. И мы - правительство Соединенных Штатов - будем работать с международным сообществом, чтобы сделать все возможное, чтобы помочь им защитить свою страну и вернуть суверенную территорию", - добавил он.

Дополнение

Пентагон в пятницу намерен объявить о долгосрочном пакете вооружений для Украины с большим количеством боеприпасов противовоздушной обороны на сумму более 2 миллиардов долларов. Отмечается, что средства, которые будут выделены в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), пойдут на приобретение пусковых установок и ракет Hawk, а также двух типов усовершенствованных ракет ПВО Patriot.

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