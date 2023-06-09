Пентагон планує оголосити про новий пакет військової допомоги Україні на понад 2 мільярди доларів - Bloomberg

$41.390.02
46.921.07
ukru
Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив
09:52 • 9140 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
08:15 • 18592 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
06:46 • 50833 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 42946 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 47789 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 115133 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 180954 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 199255 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 144179 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 137860 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
6.8м/с
22%
Популярнi новини

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

14 квітня, 01:32 • 45742 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

14 квітня, 02:20 • 33884 перегляди

Вибухи в Харкові: після удару спалахнула пожежа

14 квітня, 02:44 • 15356 перегляди

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

07:56 • 13280 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 31339 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 9140 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 31469 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 50833 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 199255 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 251211 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 3368 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 3820 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 20302 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 25138 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 41107 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Пентагон планує оголосити про новий пакет військової допомоги Україні на понад 2 мільярди доларів - Bloomberg

Київ • УНН

 • 443339 перегляди

КИЇВ. 9 червня. УНН. Пентагон в п'ятницю має намір оголосити про довгостроковий пакет озброєнь для України з великою кількістю боєприпасів протиповітряної оборони на суму понад 2 мільярди доларів. Про це пише Bloomberg, передає УНН.

Пентагон планує оголосити про новий пакет військової допомоги Україні на понад 2 мільярди доларів - Bloomberg

Деталі

Зазначається, що кошти, які будуть виділені в рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI), підуть на придбання пускових установок і ракет Hawk, а також двох типів удосконалених ракет ППО Patriot.

Як повідомляє джерело, одна з них - це Patriot Advanced Capability Missile-3, або Pac-3, виробництва Lockheed Martin Corp.

Інша називається Guidance Enhanced Missile, або GEM-T, виготовлена Raytheon Technologies Corp. Вона "забезпечує покращену здатність ураження балістичних ракет, крилатих ракет або літаків противника на додаток до ракети PAC-3".

Ініціатива USAI призначена для оплати контрактів з термінами поставки через кілька місяців або навіть років, щоб забезпечити довгострокові потреби країни в безпеці, а не для негайного використання на полі бою.

Нагадаємо

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі зазначав, що найближчим часом США оголосять про нові пакети допомоги Україні.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$65.33
Bitcoin
$84,445.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$34.25
Золото
$3,239.90
Ethereum
$1,641.96