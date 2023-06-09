Пентагон планує оголосити про новий пакет військової допомоги Україні на понад 2 мільярди доларів - Bloomberg
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Пентагон в п'ятницю має намір оголосити про довгостроковий пакет озброєнь для України з великою кількістю боєприпасів протиповітряної оборони на суму понад 2 мільярди доларів. Про це пише Bloomberg, передає УНН.
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Зазначається, що кошти, які будуть виділені в рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI), підуть на придбання пускових установок і ракет Hawk, а також двох типів удосконалених ракет ППО Patriot.
Як повідомляє джерело, одна з них - це Patriot Advanced Capability Missile-3, або Pac-3, виробництва Lockheed Martin Corp.
Інша називається Guidance Enhanced Missile, або GEM-T, виготовлена Raytheon Technologies Corp. Вона "забезпечує покращену здатність ураження балістичних ракет, крилатих ракет або літаків противника на додаток до ракети PAC-3".
Ініціатива USAI призначена для оплати контрактів з термінами поставки через кілька місяців або навіть років, щоб забезпечити довгострокові потреби країни в безпеці, а не для негайного використання на полі бою.
Нагадаємо
Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі зазначав, що найближчим часом США оголосять про нові пакети допомоги Україні.