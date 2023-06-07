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Найближчим часом США оголосять про нові пакети допомоги Україні - Білий дім

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 червня. УНН. Найближчим часом США оголосять про нові пакети допомоги Україні. Про це сказав координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі, передає УНН.

Найближчим часом США оголосять про нові пакети допомоги Україні - Білий дім

Цитата

"Просто подивіться на все, що ми зробили за останні 15 місяців, і я гарантую вам, що найближчими днями й тижнями ви побачите додаткові пакети підтримки безпеки.

Ми продовжуватимемо забезпечувати успіх України на полі бою, як сказав президент Байден, стільки, скільки буде потрібно", - наголосив Кірбі.

Доповнення

Вчора, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі зазначав, що постачання Україні систем протиповітряної оборони є пріоритетом для Сполучених Штатів.

Так, США вважає, що постачання додаткових засобів ППО є одним з пріоритетів у майбутніх пакетах військової допомоги. Білий дім також відзначив успішну роботу вже наданих сучасних систем ППО Patriot в Україні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Головний дипломат ЄС обговорив із Південною Кореєю потреби України в боєприпасах

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