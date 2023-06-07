Найближчим часом США оголосять про нові пакети допомоги Україні - Білий дім
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Найближчим часом США оголосять про нові пакети допомоги Україні. Про це сказав координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі, передає УНН.
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"Просто подивіться на все, що ми зробили за останні 15 місяців, і я гарантую вам, що найближчими днями й тижнями ви побачите додаткові пакети підтримки безпеки.
Ми продовжуватимемо забезпечувати успіх України на полі бою, як сказав президент Байден, стільки, скільки буде потрібно", - наголосив Кірбі.
Доповнення
Вчора, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі зазначав, що постачання Україні систем протиповітряної оборони є пріоритетом для Сполучених Штатів.
Так, США вважає, що постачання додаткових засобів ППО є одним з пріоритетів у майбутніх пакетах військової допомоги. Білий дім також відзначив успішну роботу вже наданих сучасних систем ППО Patriot в Україні.
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