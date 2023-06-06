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Білий дім: Забезпечення України системами ППО - пріоритет для США

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 червня. УНН. Постачання Україні систем протиповітряної оборони є пріоритетом для Сполучених Штатів. Про це у брифінгу заявив координатор Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі, пише УНН.

Білий дім: Забезпечення України системами ППО - пріоритет для США

Цитата 

"Ми знаємо, що протиповітряна оборона є пріоритетом, і ми знаємо, наскільки добре системи Patriot спрацювали в Україні. Знову ж, через це ми надали додаткові ракети-перехоплювачі минулого тижня. Єдине, що я можу вам сказати, ми зберігатимемо це в пріоритеті й надалі", - зазначив Кірбі.

Деталі 

США вважає, що постачання додаткових засобів ППО є одним з пріоритетів у майбутніх пакетах військової допомоги. Білий дім також відзначив успішну роботу вже наданих сучасних систем ППО Patriot в Україні.

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