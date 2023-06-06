Белый дом: Обеспечение Украины системами ПВО - приоритет для США

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"Мы знаем, что противовоздушная оборона является приоритетом, и мы знаем, насколько хорошо системы Patriot сработали в Украине. Опять же, из-за этого мы предоставили дополнительные ракеты-перехватчики на прошлой неделе. Единственное, что я могу вам сказать, мы будем сохранять это в приоритете и в дальнейшем", - отметил Кирби.

Детали

США считает, что поставка дополнительных средств ПВО является одним из приоритетов в будущих пакетах военной помощи. Белый дом также отметил успешную работу уже предоставленных современных систем ПВО Patriot в Украине.