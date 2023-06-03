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Головний дипломат ЄС обговорив із Південною Кореєю потреби України в боєприпасах

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 червня. УНН. Верховний представник ЄС з питань закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель повідомив, що зустрівся з міністром оборони Південної Кореї Лі Чон Супом на полях безпекового форуму "Діалог Шангрі-Ла" у Сінгапурі. За його словами, вони обговорили потреби України в боєприпасах, пише УНН з посиланням на Reuters.

Головний дипломат ЄС обговорив із Південною Кореєю потреби України в боєприпасах

Цитата

"Хороша зустріч з міністром оборони Кореї Лі Чон Супом на форумі "Діалог Шангрі-Ла". Висловили стурбованість щодо триваючих провокацій КНДР і обговорили потреби України в боєприпасах", - зауважив Боррель.

Деталі

Зазначається, що зустріч головного дипломата ЄС та міністра оборони Південної Кореї на полях "Діалогу Шангрі-Ла" відбулася на тлі тиску з боку Сполучених Штатів і країн НАТО на Сеул щодо надання Україні зброї та боєприпасів. Союзник США та головний виробник артилерійських боєприпасів, Південна Корея досі виключала можливість надсилання летальної допомоги Україні, посилаючись на ділові зв’язки з росією та вплив москви на КНДР.

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль в інтерв’ю Reuters у квітні повідомив про перспективу змін, заявивши, що Сеулу може бути важко дотримуватися лише надання гуманітарної та фінансової підтримки, якщо Україна зіткнеться з широкомасштабним нападом на цивільне населення або з "ситуацією, з якою міжнародна спільнота не може миритися".

Нагадаємо

У травні видання The Wall Street Journal повідомило, що Південна Корея планує конфіденційно передати Україні сотні артилерійських снарядів, що дозволить посилити ефективність контрнаступу проти російських окупантів.

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