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Главный дипломат ЕС обсудил с Южной Кореей потребности Украины в боеприпасах

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 июня. УНН. Верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель сообщил, что встретился с министром обороны Южной Кореи Ли Чон Супом на полях форума по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре. По его словам, они обсудили потребности Украины в боеприпасах, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Главный дипломат ЕС обсудил с Южной Кореей потребности Украины в боеприпасах

Цитата

"Хорошая встреча с министром обороны Кореи Ли Чон Супом на форуме "Диалог Шангри-Ла". Выразили обеспокоенность относительно продолжающихся провокаций КНДР и обсудили потребности Украины в боеприпасах", - отметил Боррель.

Детали

Отмечается, что встреча главного дипломата ЕС и министра обороны Южной Кореи на полях "Диалога Шангри-Ла" состоялась на фоне давления со стороны Соединенных Штатов и стран НАТО на Сеул о предоставлении Украине оружия и боеприпасов. Союзник США и главный производитель артиллерийских боеприпасов, Южная Корея до сих пор исключала возможность отправки летальной помощи Украине, ссылаясь на деловые связи с россией и влияние москвы на КНДР.

Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль в интервью Reuters в апреле сообщил о перспективе изменений, заявив, что Сеулу может быть трудно придерживаться только предоставления гуманитарной и финансовой поддержки, если Украина столкнется с широкомасштабным нападением на гражданское население или с "ситуацией, с которой международное сообщество не может мириться".

Напомним

В мае издание The Wall Street Journal сообщило, что Южная Корея планирует конфиденциально передать Украине сотни артиллерийских снарядов, что позволит усилить эффективность контрнаступления против российских оккупантов.

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