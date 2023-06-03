Главный дипломат ЕС обсудил с Южной Кореей потребности Украины в боеприпасах

Цитата

"Хорошая встреча с министром обороны Кореи Ли Чон Супом на форуме "Диалог Шангри-Ла". Выразили обеспокоенность относительно продолжающихся провокаций КНДР и обсудили потребности Украины в боеприпасах", - отметил Боррель.

Детали

Отмечается, что встреча главного дипломата ЕС и министра обороны Южной Кореи на полях "Диалога Шангри-Ла" состоялась на фоне давления со стороны Соединенных Штатов и стран НАТО на Сеул о предоставлении Украине оружия и боеприпасов. Союзник США и главный производитель артиллерийских боеприпасов, Южная Корея до сих пор исключала возможность отправки летальной помощи Украине, ссылаясь на деловые связи с россией и влияние москвы на КНДР.

Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль в интервью Reuters в апреле сообщил о перспективе изменений, заявив, что Сеулу может быть трудно придерживаться только предоставления гуманитарной и финансовой поддержки, если Украина столкнется с широкомасштабным нападением на гражданское население или с "ситуацией, с которой международное сообщество не может мириться".

Напомним

В мае издание The Wall Street Journal сообщило, что Южная Корея планирует конфиденциально передать Украине сотни артиллерийских снарядов, что позволит усилить эффективность контрнаступления против российских оккупантов.