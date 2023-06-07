В ближайшее время США объявят о новых пакетах помощи Украине - Белый дом

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"Просто посмотрите на все, что мы сделали за последние 15 месяцев, и я гарантирую вам, что в ближайшие дни и недели вы увидите дополнительные пакеты поддержки безопасности.

Мы будем продолжать обеспечивать успех Украины на поле боя, как сказал президент Байден, столько, сколько потребуется", - подчеркнул Кирби.

Дополнение

Вчера, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби отмечал, что поставка Украине систем противовоздушной обороны является приоритетом для Соединенных Штатов.

Так, США считает, что поставка дополнительных средств ПВО является одним из приоритетов в будущих пакетах военной помощи. Белый дом также отметил успешную работу уже предоставленных современных систем ПВО Patriot в Украине.

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