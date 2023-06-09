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Пентагон планирует объявить о новом пакете военной помощи Украине на более чем 2 миллиарда долларов - Bloomberg

Киев • УНН

 • 443339 просмотра

КИЕВ. 9 июня. УНН. Пентагон в пятницу намерен объявить о долгосрочном пакете вооружений для Украины с большим количеством боеприпасов противовоздушной обороны на сумму более 2 миллиардов долларов. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Пентагон планирует объявить о новом пакете военной помощи Украине на более чем 2 миллиарда долларов - Bloomberg

Детали

Отмечается, что средства, которые будут выделены в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), пойдут на приобретение пусковых установок и ракет Hawk, а также двух типов усовершенствованных ракет ПВО Patriot.

Как сообщает источник, одна из них - это Patriot Advanced Capability Missile-3, или Pac-3, производства Lockheed Martin Corp.

Другая называется Guidance Enhanced Missile, или GEM-T, изготовленная Raytheon Technologies Corp. Она "обеспечивает улучшенную способность поражения баллистических ракет, крылатых ракет или самолетов противника в дополнение к ракете PAC-3".

Инициатива USAI предназначена для оплаты контрактов со сроками поставки через несколько месяцев или даже лет, чтобы обеспечить долгосрочные потребности страны в безопасности, а не для немедленного использования на поле боя.

Напомним

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби отмечал, что в ближайшее время США объявят о новых пакетах помощи Украине.

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