Пентагон планирует объявить о новом пакете военной помощи Украине на более чем 2 миллиарда долларов - Bloomberg

Детали

Отмечается, что средства, которые будут выделены в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), пойдут на приобретение пусковых установок и ракет Hawk, а также двух типов усовершенствованных ракет ПВО Patriot.

Как сообщает источник, одна из них - это Patriot Advanced Capability Missile-3, или Pac-3, производства Lockheed Martin Corp.

Другая называется Guidance Enhanced Missile, или GEM-T, изготовленная Raytheon Technologies Corp. Она "обеспечивает улучшенную способность поражения баллистических ракет, крылатых ракет или самолетов противника в дополнение к ракете PAC-3".

Инициатива USAI предназначена для оплаты контрактов со сроками поставки через несколько месяцев или даже лет, чтобы обеспечить долгосрочные потребности страны в безопасности, а не для немедленного использования на поле боя.

Напомним

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби отмечал, что в ближайшее время США объявят о новых пакетах помощи Украине.