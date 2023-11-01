Авіація ЗСУ завдала дев'ять ударів по районах зосередження окупантів та ворожої техніки
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Авіація Сил оборони протягом доби завдала низку ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, передає УНН із посиланням на Генштабу.
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"Протягом доби авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 - по зенітно-ракетних комплексах противника", - йдеться у повідомленні.
Додамо
Крім того, за даними Генштабу, підрозділи ракетних військ уразили 5 радіолокаційних станцій, 2 пункти управління, 3 зенітно-ракетних комплекси та 11 артилерійських засобів противника.
Нагадаємо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 301 490 осіб, 5223 танків та сотень одиниць іншої військової техніки.