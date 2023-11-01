Авиация ВСУ нанесла девять ударов по районам сосредоточения оккупантов и вражеской техники
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Авиация Сил обороны в течение суток нанесла ряд ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, передает УНН со ссылкой на Генштаб.
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"В течение суток авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 - по зенитно-ракетным комплексам противника", - говорится в сообщении.
Добавим
Кроме того, по данным Генштаба, подразделения ракетных войск поразили 5 радиолокационных станций, 2 пункта управления, 3 зенитно-ракетных комплекса и 11 артиллерийских средств противника.
Напомним
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 301 490 человек, 5223 танков и сотен единиц другой военной техники.