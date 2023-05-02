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Авіація ЗСУ завдала 7 ударів по районах зосередження росіян - Генштаб

Авіація ЗСУ завдала 7 ударів по районах зосередження росіян - Генштаб

Київ • УНН

 • 226180 перегляди

КИЇВ. 2 травня. УНН. Українська авіація за добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Цитата

"Авіація Сил оборони за добу знищила 3 російських зенітно-ракетних комплекси та завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також збито ворожий розвідувальний БпЛА типу “Орлан-10”, - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Зазначається, що підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, 6 районів зосередження озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів та 1 склад пально-мастильних матеріалів ворога.

Нагадаємо

Генштаб оновив зведення, згідно з якими Бахмут та Мар’їнка залишаються в епіцентрі бойових дій.

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