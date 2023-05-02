Авиация ВСУ нанесла 7 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб

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"Авиация Сил обороны за сутки уничтожила 3 российских зенитно-ракетных комплекса и нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Также сбит вражеский разведывательный БпЛА типа “Орлан-10”, - говорится в сообщении.

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Отмечается, что подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, 6 районов сосредоточения вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов и 1 склад горюче-смазочных материалов врага.

Напомним

Генштаб обновил сводки, согласно которым Бахмут и Марьинка остаются в эпицентре боевых действий.