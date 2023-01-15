Авіакатастрофа в Непалі: на борту літака не було українців – МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. На борту літака, який сьогодні розбився у Непалі, не було українців. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко, передає УНН.
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“За інформацією непальської сторони, українців не було на борту літака, який зазнав катастрофи на заході Непалу”, – написав Ніколенко на своєму Facwbook.
Деталі
Він додав, що МЗС України взаємодіє із непальською стороною задля з‘ясування можливої наявності українців серед пасажирів літака, який зазнав катастрофи в Непалі. Про результати інформація буде додатково.
Доповнення
У Непалі зазнав аварії пасажирський літак компанії Yeti Airlines. На борту судна перебували 72 пасажири і чотири члени екіпажу. Наразі відомо про 40 загиблих, кількість постраждалих уточнюється.