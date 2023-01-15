У Непалі зазнав катастрофи пасажирський літак: відомо про 40 загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. У Непалі зазнав аварії пасажирський літак компанії Yeti Airlines. На борту судна перебували 72 пасажири і чотири члени екіпажу. Наразі відомо про 40 загиблих, кількість постраждалих уточнюється, пише УНН з посиланням на Reuters.
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Зазначається, що літак ATR72 мав вилетіти з аеропорту Покхару до столиці Непалу Катманду, але загорівся на злітній смузі в Покхару. Причини катастрофи поки що невідомі.
На борту літака перебувало 72 людини. Серед них 2 немовлята, 4 члени екіпажу і 10 іноземних громадян.
За даними російських ЗМІ, серед пасажирів було чотири громадянина Росії.
УНН звернувся до МЗС України для уточнення інформації про присутність українців на борту літака.
Нагадаємо
1 січня в Чехії розбився літак. Унаслідок аварії загинув 51-річний пілот.