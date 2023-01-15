В Непале потерпел крушение пассажирский самолет: известно о 40 погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. В Непале потерпел крушение пассажирский самолет компании Yeti Airlines. На борту судна находились 72 пассажира и четыре члена экипажа. На данный момент известно о 40 погибших, количество пострадавших уточняется, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Отмечается, что самолёт ATR72 должен был вылететь из аэропорта Покхару в столицу Непала Катманду, но загорелся на взлётной полосе в Покхару. Причины катастрофы пока неизвестны.
На борту самолёта находилось 72 человека. Среди них 2 младенца, 4 члена экипажа и 10 иностранных граждан.
По данным российских СМИ, среди пассажиров было четыре гражданина россии.
УНН обратился в МИД Украины для уточнения информации о присутствии украинцев на борту самолёта.
Напомним
1 января в Чехии разбился самолет. В результате аварии погиб 51-летний пилот.