В Непале потерпел крушение пассажирский самолет: известно о 40 погибших

Детали

Отмечается, что самолёт ATR72 должен был вылететь из аэропорта Покхару в столицу Непала Катманду, но загорелся на взлётной полосе в Покхару. Причины катастрофы пока неизвестны.

На борту самолёта находилось 72 человека. Среди них 2 младенца, 4 члена экипажа и 10 иностранных граждан.

По данным российских СМИ, среди пассажиров было четыре гражданина россии.

УНН обратился в МИД Украины для уточнения информации о присутствии украинцев на борту самолёта.

Напомним

1 января в Чехии разбился самолет. В результате аварии погиб 51-летний пилот.