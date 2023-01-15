Авиакатастрофа в Непале: на борту самолета не было украинцев - МИД

Цитата

“По информации непальской стороны, украинцев не было на борту самолета, потерпевшего крушение на западе Непала”, – написал Николенко на своем Facwbook.

Детали

Он добавил, что МИД Украины взаимодействует с непальской стороной для выяснения возможного наличия украинцев среди пассажиров самолета, потерпевшего катастрофу в Непале. О результатах информация будет дополнительно.

Дополнение

В Непале потерпел крушение пассажирский самолет компании Yeti Airlines. На борту судна находились 72 пассажира и четыре члена экипажа. На данный момент известно о 40 погибших, количество пострадавших уточняется.