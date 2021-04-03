Найбільша аварія поїзда за десятиліття: на Тайвані оголошено жалобу
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. У Тайвані оголошено триденну жалобу за загиблими у аварії поїзда, яка забрала 50 життів. Це найбільше подібна аварія в країні за останні десятиліття. Про це пише УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Деталі
Найбільша за останні десятиліття залізнична катастрофа на Тайвані забрала життя 50 людей, 146 отримали поранення. Уряд розпорядився приспустити прапори на острові в знак триденного трауру за загиблими.
Контекст
Восьмивагонний Taroko Express - один з найсучасніших поїздів, здатний розвивати швидкість до 130 км/ год - зазнав аварії в п'ятницю вранці при в'їзді в тунель в повіті Хуалянь.
Він прямував з північного міста Нью-Тайбей в південно-східний повіт Тайдун і їхав по гірському східному узбережжю острова - це популярний туристичний напрям, відомий мальовничими краєвидами на пагорби і океан.
За уточненими даними, у поїзді перебували 496 осіб.