Найбільша аварія поїзда за десятиліття: на Тайвані оголошено жалобу

Деталі

Найбільша за останні десятиліття залізнична катастрофа на Тайвані забрала життя 50 людей, 146 отримали поранення. Уряд розпорядився приспустити прапори на острові в знак триденного трауру за загиблими.

Контекст

Восьмивагонний Taroko Express - один з найсучасніших поїздів, здатний розвивати швидкість до 130 км/ год - зазнав аварії в п'ятницю вранці при в'їзді в тунель в повіті Хуалянь.

Він прямував з північного міста Нью-Тайбей в південно-східний повіт Тайдун і їхав по гірському східному узбережжю острова - це популярний туристичний напрям, відомий мальовничими краєвидами на пагорби і океан.

За уточненими даними, у поїзді перебували 496 осіб.