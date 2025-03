На Тайвані швидкісний потяг зіштовхнувся з вантажівкою, що впала на рейки: загинули більше 30 осіб

Деталі

Аварія сталася на в’їзді в тунель. За попередніми даними, на рейки з 20-метрової висоти впала вантажівка, яка була неправильно припаркована на схилі над залізницею та у якої були несправні гальма, пише видання “Пінг жибао”.

В результаті аварії чотири людини загинули і ще 36 не подають ознак життя, повідомляє Центральне агентство новин Тайваню з посиланням на транспортну поліцію. 61 людина була госпіталізована. Ще 72 залишаються заблокованими в поїзді.

Агентство Reuters з посиланням на міністра транспорту пише про як мінімум 36 загиблих і 72 постраждалих.

Reuters називає цю залізничну аварію найбільшою на Тайвані за останні 40 років. У 2018 році за час аварії поїзда на півночі острова загинули 18 осіб. У 1981 році аварія потягу призвело до загибелі 31 людини.

A train de-railed in a tunnel in Taiwan on Friday, with at least four people feared dead so far and more than 20 injured.

台湾花莲一架列车出轨,目前已经造成20余人受伤, 4人死亡pic.twitter.com/jbtJSZhsh5

— CCTV Asia Pacific (@CCTVAsiaPacific) April 2, 2021