На Тайвані швидкісний потяг зіштовхнувся з вантажівкою, що впала на рейки: загинули більше 30 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. На сході Тайваню зійшов з рейок поїзд Taroko Express, який перевозив більше 350 пасажирів. Про це повідомляє Центральне агентство новин Тайваню, пише УНН.
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Аварія сталася на в’їзді в тунель. За попередніми даними, на рейки з 20-метрової висоти впала вантажівка, яка була неправильно припаркована на схилі над залізницею та у якої були несправні гальма, пише видання “Пінг жибао”.
В результаті аварії чотири людини загинули і ще 36 не подають ознак життя, повідомляє Центральне агентство новин Тайваню з посиланням на транспортну поліцію. 61 людина була госпіталізована. Ще 72 залишаються заблокованими в поїзді.
Агентство Reuters з посиланням на міністра транспорту пише про як мінімум 36 загиблих і 72 постраждалих.
Reuters називає цю залізничну аварію найбільшою на Тайвані за останні 40 років. У 2018 році за час аварії поїзда на півночі острова загинули 18 осіб. У 1981 році аварія потягу призвело до загибелі 31 людини.
A train de-railed in a tunnel in Taiwan on Friday, with at least four people feared dead so far and more than 20 injured.
台湾花莲一架列车出轨,目前已经造成20余人受伤, 4人死亡pic.twitter.com/jbtJSZhsh5