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На Тайване скоростной поезд столкнулся с грузовиком, упавшим на рельсы: погибли более 30 человек

Киев  •  УНН

 • 19109 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. На востоке Тайваня сошел с рельсов поезд Taroko Express, перевозивший больше 350 пассажиров. Об этом сообщает Центральное новостное агентство Тайваня, пишет УНН.

Детали

Авария произошла на въезде в тоннель. По предварительным данным, на рельсы с 20-метровой высоты упал грузовик, который был неправильно припаркован на склоне над железной дорогой и у которого были неисправны тормоза, пишет издание “Пинго жибао”.

В результате аварии четыре человека погибли и еще 36 не подают признаков жизни, сообщает Центральное новостное агентство Тайваня со ссылкой на транспортную полицию. 61 человек был госпитализирован. Еще 72 остаются заблокированными в поезде.

Агентство Reuters со ссылкой на министра транспорта пишет о как минимум 36 погибших и 72 пострадавших.

Reuters называет эту железнодорожную аварию самой крупной на Тайване за последние 40 лет. В 2018 году при крушении поезда на севере острова погибли 18 человек. В 1981 году крушение поезда привело к гибели 31 человека.

A train de-railed in a tunnel in Taiwan on Friday, with at least four people feared dead so far and more than 20 injured.
 台湾花莲一架列车出轨，目前已经造成20余人受伤，4人死亡 pic.twitter.com/jbtJSZhsh5

— CCTV Asia Pacific (@CCTVAsiaPacific) April 2, 2021

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