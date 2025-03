На Тайване скоростной поезд столкнулся с грузовиком, упавшим на рельсы: погибли более 30 человек

Детали

Авария произошла на въезде в тоннель. По предварительным данным, на рельсы с 20-метровой высоты упал грузовик, который был неправильно припаркован на склоне над железной дорогой и у которого были неисправны тормоза, пишет издание “Пинго жибао”.

В результате аварии четыре человека погибли и еще 36 не подают признаков жизни, сообщает Центральное новостное агентство Тайваня со ссылкой на транспортную полицию. 61 человек был госпитализирован. Еще 72 остаются заблокированными в поезде.

Агентство Reuters со ссылкой на министра транспорта пишет о как минимум 36 погибших и 72 пострадавших.

Reuters называет эту железнодорожную аварию самой крупной на Тайване за последние 40 лет. В 2018 году при крушении поезда на севере острова погибли 18 человек. В 1981 году крушение поезда привело к гибели 31 человека.

A train de-railed in a tunnel in Taiwan on Friday, with at least four people feared dead so far and more than 20 injured.

台湾花莲一架列车出轨,目前已经造成20余人受伤,4人死亡 pic.twitter.com/jbtJSZhsh5

