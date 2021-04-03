Крупнейшая авария поезда за десятилетия: на Тайване объявлен траур

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
15:41 • 86438 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 132874 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 187979 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 189413 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 273709 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 316811 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157476 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 142998 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 271061 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 126368 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

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Крупнейшая авария поезда за десятилетия: на Тайване объявлен траур

Крупнейшая авария поезда за десятилетия: на Тайване объявлен траур

Киев  •  УНН

 • 21476 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Тайване объявлен траур по погибшим в аварии поезда, которая унесла 50 жизней. Это самая крупная подобная авария в стране за последние десятилетия. Об этом пишет УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Детали

Крупнейшая за последние десятилетия железнодорожная катастрофа на Тайване унесла жизни 50 человек, 146 получили ранения. Правительство распорядилось приспустить флаги на острове в знак трехдневного траура по погибшим.

Контекст

Восьмивагонный Taroko Express - один из самых современных поездов, способен развивать скорость до 130 км/ч - потерпел крушение в пятницу утром при въезде в тоннель в уезде Хуалянь. Он направлялся из северного города Нью-Тайбэй в юго-восточный уезд Тайдун и ехал по горному восточному побережью острова - это популярное туристическое направление, известный живописными видами на холмы и океан.

По уточненным данным, в составе находились 496 человек.

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