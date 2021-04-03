Крупнейшая авария поезда за десятилетия: на Тайване объявлен траур
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Тайване объявлен траур по погибшим в аварии поезда, которая унесла 50 жизней. Это самая крупная подобная авария в стране за последние десятилетия. Об этом пишет УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Детали
Крупнейшая за последние десятилетия железнодорожная катастрофа на Тайване унесла жизни 50 человек, 146 получили ранения. Правительство распорядилось приспустить флаги на острове в знак трехдневного траура по погибшим.
Контекст
Восьмивагонный Taroko Express - один из самых современных поездов, способен развивать скорость до 130 км/ч - потерпел крушение в пятницу утром при въезде в тоннель в уезде Хуалянь. Он направлялся из северного города Нью-Тайбэй в юго-восточный уезд Тайдун и ехал по горному восточному побережью острова - это популярное туристическое направление, известный живописными видами на холмы и океан.
По уточненным данным, в составе находились 496 человек.