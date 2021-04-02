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Катастрофа потягу на Тайвані: кількість жертв зросла до півсотні, МЗС перевіряє наявність українців

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. Внаслідок аварії на Тайвані поїзду Taroko Express, в якому знаходилося близько 350 пасажирів, загинула щонайменше 51 особа. Про це інформує NBC News, передає УНН.

Деталі

Повідомляється, що в результаті аварії госпіталізували 66 осіб. Раніше ЗМІ повідомляли про понад 40 жертв катастрофи.
МЗС перевіряє наявність українських громадян.

"Посольство України в КНР перевіряє наявність українських громадян серед постраждалих внаслідок аварії", - повідомили УНН в пресслужбі МЗС України.

Що відомо

Поїзд Taroko Express, в якому знаходилося близько 350 пасажирів, зазнав аварії при виїзді з тунелю на сході Тайваню в п’ятницю. Два вагони з восьми зійшли з рейок, п’ять — деформувалися від удару об стіни всередині тунелю. Рятувальники евакуювали пасажирів тільки з першої половини складу.

За інформацією місцевих ЗМІ, поліція Тайвані затримала водія вантажної інженерної машини, виїзд якої на рейки імовірно став причиною залізничної катастрофи.

Так, повідомляється, що водій на прізвище Лі припаркувався на схилі біля залізничних колій та забув поставити авто на ручне гальмо, хоча ступінь нахилу поверхні становила близько 15 градусів. Після цього автомобіль скотився на рейки і зіткнувся там з поїздом. 

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