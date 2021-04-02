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Катастрофа потягу на Тайвані: кількість жертв зросла, затримано водія вантажівки, що впала на рейки

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. Поліція на Тайвані затримала водія вантажної інженерної машини, виїзд якої на рейки імовірно став причиною залізничної катастрофи, де загинули вже понад 40 осіб. Про це пише УНН з посиланням на місцеві ЗМІ.

Деталі

Водій вантажної інженерної машини на прізвище Лі припаркувався на схилі біля залізничних колій, повідомляє портал. За його даними, водій забув поставити авто на ручне гальмо, хоча ступінь нахилу поверхні становила близько 15 градусів. Після цього автомобіль скотився на рейки і зіткнувся там з поїздом.

Катастрофа

Поїзд Taroko Express, в якому знаходилося близько 350 пасажирів, зазнав аварії при виїзді з тунелю на сході Тайваню в п’ятницю. Два вагони з восьми зійшли з рейок, п’ять — деформувалися від удару об стіни всередині тунелю. Рятувальники поки евакуювали пасажирів тільки з першої половини складу.

За останніми даними загинула 41 людина, більше 60 госпіталізували.

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