Катастрофа поезда на Тайване: число жертв возросло, задержан водитель грузовика, упавшего на рельсы
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Полиция на Тайване задержала водителя грузовой инженерной машины, выезд которой на пути предположительно стал причиной железнодорожной катастрофы, где погибли уже более 40 человек. Об этом пишет УНН со ссылкой на местные СМИ.
Детали
Водитель грузовой инженерной машины по фамилии Ли припарковался на склоне возле железнодорожных путей, сообщает портал. По его данным, водитель забыл поставить авто на ручной тормоз, хотя степень наклона поверхности составляла около 15 градусов. После этого автомобиль скатился на пути и столкнулся там с поездом.
Катастрофа
Поезд Taroko Express, в котором находилось около 350 пассажиров, потерпел крушение при выезде из тоннеля на востоке Тайваня в пятницу. Два вагона из восьми сошли с рельсов, пять — деформировались от удара о стены внутри тоннеля. Спасатели пока эвакуировали пассажиров только из первой половины состава.
По последним данным погиб 41 человек, более 60 госпитализировали.