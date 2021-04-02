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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 15508 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 28472 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 101203 просмотра

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3 марта, 11:09 • 137523 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 191545 просмотра

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Катастрофа поезда на Тайване: число жертв возросло, задержан водитель грузовика, упавшего на рельсы

Катастрофа поезда на Тайване: число жертв возросло, задержан водитель грузовика, упавшего на рельсы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 апреля. УНН. Полиция на Тайване задержала водителя грузовой инженерной машины, выезд которой на пути предположительно стал причиной железнодорожной катастрофы, где погибли уже более 40 человек. Об этом пишет УНН со ссылкой на местные СМИ.

Детали

Водитель грузовой инженерной машины по фамилии Ли припарковался на склоне возле железнодорожных путей, сообщает портал. По его данным, водитель забыл поставить авто на ручной тормоз, хотя степень наклона поверхности составляла около 15 градусов. После этого автомобиль скатился на пути и столкнулся там с поездом.

Катастрофа

Поезд Taroko Express, в котором находилось около 350 пассажиров, потерпел крушение при выезде из тоннеля на востоке Тайваня в пятницу. Два вагона из восьми сошли с рельсов, пять — деформировались от удара о стены внутри тоннеля. Спасатели пока эвакуировали пассажиров только из первой половины состава.

По последним данным погиб 41 человек, более 60 госпитализировали.

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