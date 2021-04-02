Катастрофа поезда на Тайване: число жертв выросло до полусотни, МИД проверяет наличие украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. В результате аварии на Тайване поезда Taroko Express, в котором находилось около 350 пассажиров, погибли не менее 51 человек. Об этом сообщает NBC News, передает УНН.
Детали
Сообщается, что в результате аварии госпитализировали 66 человек. Ранее СМИ сообщали о более 40 жертвах катастрофы.
МИД проверяет наличие украинских граждан.
"Посольство Украины в КНР проверяет наличие украинских граждан среди пострадавших в результате аварии", - сообщили УНН в пресс-службе МИД Украины.
Что известно
Поезд Taroko Express, в котором находилось около 350 пассажиров, потерпел крушение при выезде из тоннеля на востоке Тайваня в пятницу. Два вагона из восьми сошли с рельсов, пять - деформировались от удара о стены внутри тоннеля. Спасатели эвакуировали пассажиров только из первой половины состава.
По информации местных СМИ, полиция Тайваня задержала водителя грузовой инженерной машины, выезд которой на рельсы вероятно стал причиной железнодорожной катастрофы.
Так, сообщается, что водитель по фамилии Ли припарковался на склоне возле железнодорожных путей и забыл поставить авто на ручной тормоз, хотя степень наклона поверхности составляла около 15 градусов. После этого автомобиль скатился на рельсы и столкнулся там с поездом.