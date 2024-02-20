Аварійне відключення електроенергії: понад 3 тисячі сумчан лишилась без світла
Київ • УНН
У Сумах через аварійне відключення електроенергії понад три тисячі містян залишились без світла. Наразі енергетики працюють над ліквідацією авіарії.
Сьогодні, 20 лютого у Сумах трапилась аварія на електромережах, через, що понад 3000 містян лишились без світла. Про це повідомляє пресслужба Сумської міської військової адміністрації, пише УНН.
Деталі
АТ "Сумиобленерго" інформує про аварійне відключення електроенергії
Наразі електропостачання відсутнє у понад 3 000 споживачів, це мешканці:
- вул. Сапухівський;
- просп. Свободи;
- вул. Нижньовоскресенська;
- вул. Іллінська;
- вул. Шевченка;
- вул. Кондратьєва;
- вул. Засумська;
- вул. 1-а Набережна р. Стрілка;
- вул. Лихвинська Стінка;
- вул. Лебединська;
- вул. Ярослава Мудрого та інших прилеглих до них вулиць.
У Міськраді запевняють, що енергетики працюють над відновленням енергопостачання.
Нагадаємо
Зокрема, через бойові дії 374 населених пункти в Україні залишаються знеструмленими. Нові пошкодження електромереж зафіксовані у Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській областях.
Через ворожі обстріли пошкоджені газопроводи на Дніпропетровщині та Харківщині - Міненерго 20.02.24, 09:53 • 23824 перегляди